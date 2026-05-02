ネット関連企業のDMM.comが経営権を持ち、日本人選手8人を擁するベルギー1部リーグのシント＝トロイデンVV（STVV）が好調だ。2025−2026シーズンは、3月下旬まで続いたレギュラーシーズンを3位で終え、現在は優勝と来季のヨーロッパカップ戦出場権をかけたプレーオフ1の真っ只中にいる（最終戦は5月24日）。2017年11月に、同社が経営権を取得して以来、STVVがプレーオフ1を戦うのは初めてのこと。その躍進を裏で支えるスタッフ