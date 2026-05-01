『耳をすませば』図書室のシーン、まさかの本があった！「雫が探していた本の下の段に」
アニメ映画『耳をすませば』（1995年）が1日、日本テレビ系「金曜ロードショー」にて放送された。作中の裏話が明かされ、学校の図書室シーンでは、ジブリ作品でおなじみの本があることが明かされた。
【画像】「トトロの本だ！」話題の『耳をすませば』図書室のシーン
『耳をすませば』は、プロデュース・脚本を宮崎駿氏、監督・近藤喜文の青春ラブストーリー。小説執筆に取り組む女の子・月島雫とヴァイオリン職人を目指す男の子・天沢聖司。甘酸っぱくてどこか懐かしいまっすぐな恋、そして将来への希望に満ちた物語となっている。
作品中に登場する背景は、聖蹟桜ヶ丘駅周辺を大いに参考に描かれているなど、多摩市と縁の深い作品でも知られている。
金曜ロードショーの公式Xでは「雫が探していた本の下の段に『TOTORO』っていう本があるんです みんな見つけられましたか」と伝えた。
【画像】「トトロの本だ！」話題の『耳をすませば』図書室のシーン
『耳をすませば』は、プロデュース・脚本を宮崎駿氏、監督・近藤喜文の青春ラブストーリー。小説執筆に取り組む女の子・月島雫とヴァイオリン職人を目指す男の子・天沢聖司。甘酸っぱくてどこか懐かしいまっすぐな恋、そして将来への希望に満ちた物語となっている。
作品中に登場する背景は、聖蹟桜ヶ丘駅周辺を大いに参考に描かれているなど、多摩市と縁の深い作品でも知られている。
金曜ロードショーの公式Xでは「雫が探していた本の下の段に『TOTORO』っていう本があるんです みんな見つけられましたか」と伝えた。
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