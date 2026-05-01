キックボクシングでＫ−１元３階級制覇王者の武尊（３４）が１日、都内で引退会見を行った。ラストマッチと公言して臨んだ４月２９日の「ＯＮＥＳＡＭＵＲＡＩ１」で、昨年３月に敗れていたロッタン（２８）＝タイ＝に５回ＴＫＯ勝利で雪辱。「先日の試合を持って僕は現役を引退することを決定しました。全部が理想通りで、夢の中にいる感覚。実感が湧いてない」と心境を明かした。また、会見後の写真撮影の際には、報道陣か