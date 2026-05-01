キックボクシングでＫ−１元３階級制覇王者の武尊（３４）が１日、都内で引退会見を行った。ラストマッチと公言して臨んだ４月２９日の「ＯＮＥ ＳＡＭＵＲＡＩ １」で、昨年３月に敗れていたロッタン（２８）＝タイ＝に５回ＴＫＯ勝利で雪辱。「先日の試合を持って僕は現役を引退することを決定しました。全部が理想通りで、夢の中にいる感覚。実感が湧いてない」と心境を明かした。また、会見後の写真撮影の際には、報道陣からのリクエストで妻の川口葵（２７）も飛び入り参加し、仲睦まじいツーショットも実現。「（妻は）そんなつもりじゃなくて、スウェットしかなかったので、さっき急きょ（衣装を）買いに行ってきた」と代弁し、笑いを誘った。

危険も多い格闘家稼業とあって、大きなケガなどで稼げなくなるリスクもあったが、葵夫人からは「同じレベルの生活はできないと思うけど、私が工事現場で働いて稼ぐから、最後まで悔いなくやり抜いて」と言ってもらっていたという。武尊は「それがすごくうれしかったし、この人と結婚してよかったなと思いました」と感極まって涙を流しながら、思いを明かした。

劇的な現役ラストマッチの後、愛妻からは「生きて帰ってくれてありがとう」と声を掛けられたという。歓喜から一夜明けた３０日はジムなどに挨拶に行き、夜は夫婦で食事に行ったという。

「付き合っていた時からカップルらしいことも何もしてあげられなかったし、デートなんてほとんど行ったこともない。新婚旅行もしてない。自分の（タレントの）仕事も制限して、僕の試合前になったら２、３カ月前から仕事を制限して、僕が練習を終わって夜ご飯を食べるのに、広間から買い物に行って料理を毎日やってくれている。今やりたいことをやりたい時期だと思うが、時間を僕に捧げて支えてくれた。『これからは何でもわがままを言ってね。これからちゃんと幸せにするよ』と言いました」と明かした。