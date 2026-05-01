歌手の華原朋美が８月３０日から全国ツアー「♡Ｆａｎｔａｓｔｉｃｓｏｎｇｓ♡」を行うことが１日、発表された。埼玉・三郷市文化会館から全国１９か所で１９公演を行う。また、昨年１２月に病気で手術したことも告白。病名は明かしていないが、４時間に及ぶ手術を行ったという。今回のツアーは２０２７年３月まで行い、バンドメンバーとダンサーと一緒に回る予定だ。「華原チームの皆さんに頑張っていただいてい