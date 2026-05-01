歌手の華原朋美が８月３０日から全国ツアー「♡Ｆａｎｔａｓｔｉｃ ｓｏｎｇｓ♡」を行うことが１日、発表された。埼玉・三郷市文化会館から全国１９か所で１９公演を行う。また、昨年１２月に病気で手術したことも告白。病名は明かしていないが、４時間に及ぶ手術を行ったという。

今回のツアーは２０２７年３月まで行い、バンドメンバーとダンサーと一緒に回る予定だ。「華原チームの皆さんに頑張っていただいています。チーム感をすごく大事にしていきたいです」と意気込む。

セットリストは自ら決めており、現在も練っている最中。代表曲も「Ｉ’ｍ ｐｒｏｕｄ」「Ｉ ＢＥＬＩＥＶＥ」「Ｈａｔｅ ｔｅｌｌ ａ ｌｉｅ」と数多くあり、「『なんにしようかな』と思うと５０曲ぐらいいってしまう」と悩んでいる。

華原は２０１９年８月に長男を出産。昨年のツアーも一緒に全国を回り、公演ごとに華原を叱咤（しった）激励するなど支えてくれる存在だ。今回の手術の際も、目を覚ましたときに長男がそばで「ママ！！起きた！！大丈夫？？ 良かったよ。ママが居ないと寂しいよ」と涙を流しており、華原が力強く生きる源になっている。

一時は３０周年を境に「もうそろそろ、いいかな」と大型ツアーをやらないことも考えていた。だが昨年のツアーで全国で会場を埋め尽くすファンの声と、すぐそばで見てくれる家族の力を糧に再び走り始める。

【コメント全文】

３０周年記念コンサートが終わってから、個人的に病気が見つかり１２月の仕事を終えて入院して４時間以上にも及ぶ手術を受けました。

今年のコンサートに合わせて治療は終わりました。目が覚めた時、息子が私の手を握って、ママ！！起きた！！大丈夫？？良かったよ。ママが居ないと寂しいよ。そう言って涙を流していました。その涙は今も忘れず、今までも色々な事を乗り越えてきたつもりですが、息子の涙を糧にして今年のコンサートはバンドさんダンサーさんと共にお客様に喜んで頂けるセットリストを考えています。もちろん出待ち様との触れ合いも忘れず全公演ファンの皆様の心に残るステージを目指したいと思います。

前を向いて今回のコンサートツアーでも精進して参りたいと思いますので、どうぞ皆様、宜しくお願い致します。

お会い出来るのを心から楽しみにしております。

（なぁ〜んでこんなに困難があるんだよぉ〜笑）

華原朋美