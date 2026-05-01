映画監督でキャメラマンの木村大作氏（８６）が１日、東京・京橋の東映本社で新作映画「腹をくくって」（２０２７年公開）の企画発表会見に出席し、主演の山粼賢人ら８人の出演者を発表した。黒澤明監督作品に撮影助手として参加し、以降キャメラマン（撮影監督）として「八甲田山」「鉄道員（ぽっぽや）」、監督としても「劒岳点の記」「散り椿」などの名作を手掛けた木村氏の最新作。監督、撮影に加え、企画、脚本、