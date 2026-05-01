思い切って新卒から5年間勤めた保育園を退職したはちみつこさん。しかし、そこで待っていたのは“求人票とはまったく違う地獄の職場”だったのです…！本作『ブラック保育園辞めました』は、作者の実体験をもとにした全46話のコミックエッセイ。＞【1話から読む】「ブラック保育園辞めました」■圧の強い先輩、園児・保護者の冷たい空気…条件を絞って職探しをする中で、目についた求人の保育園にとんとん拍子で採用が決まり２歳児