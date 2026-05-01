伊藤忠商事 [東証Ｐ] が5月1日後場(13:00)に決算(国際会計基準=IFRS)を発表。26年3月期の連結最終利益は前の期比2.3％増の9002億円になり、27年3月期も前期比5.5％増の9500億円に伸びを見込み、3期連続で過去最高益を更新する見通しとなった。4期連続増益になる。 同時に、今期の年間配当は44円とし、前期の株式分割を考慮した実質配当は4.8％増配とする方針とした。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結最終利益