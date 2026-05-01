北海道旭川市の旭山動物園職員、鈴木達也容疑者（３３）が妻の遺体を園内の焼却炉で燃やしたとして死体損壊容疑で逮捕された事件で、鈴木容疑者が遺体について「（園の）営業時間外の夜に燃やした」と供述していることが、捜査関係者への取材でわかった。焼却炉から妻の遺体の一部が発見されており、道警は焼却炉の管理状況や事件の経緯を調べている。鈴木容疑者は、動物園の焼却炉で３月３１日頃、妻の由衣さん（３３）の遺体