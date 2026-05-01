北海道旭川市の旭山動物園職員、鈴木達也容疑者（３３）が妻の遺体を園内の焼却炉で燃やしたとして死体損壊容疑で逮捕された事件で、鈴木容疑者が遺体について「（園の）営業時間外の夜に燃やした」と供述していることが、捜査関係者への取材でわかった。

焼却炉から妻の遺体の一部が発見されており、道警は焼却炉の管理状況や事件の経緯を調べている。

鈴木容疑者は、動物園の焼却炉で３月３１日頃、妻の由衣さん（３３）の遺体を燃やした疑いで逮捕された。捜査関係者によると、鈴木容疑者は逮捕前の任意の事情聴取に対し、動物園の営業時間外に由衣さんの遺体を焼却炉に運び、燃やしたと話したという。

動物園は４月７日まで冬季営業を行っており、３月３１日は午後３時半に閉園していた。市によると、鈴木容疑者は飼育員として働いていた。道警は鈴木容疑者が職員の立場を利用し、焼却炉を使ったとみている。焼却炉は普段、死んだ動物の焼却に使われていた。

夏季営業を開始…市長がおわび

北海道旭川市の旭山動物園が１日、夏季営業を開始した。園職員の男が死体損壊容疑で逮捕された事件を巡り、道警が園内の焼却炉などを調べていた影響で、当初予定より２日遅れの開始となった。

午前９時半の開園に合わせて多くの観光客が訪れ、園を運営する旭川市の今津寛介市長も駆けつけた。今津市長は来園者に「事件発生と職員逮捕で皆様にご迷惑をおかけし、おわび申し上げます」と頭を下げ、「（市民らの）激励を力に変え、動物たちの命の輝きを伝えていきたい」と語った。

市は当初、４月２９日に夏季営業を開始する予定だったが、捜査に協力するため延期していた。捜査の状況により、今後も臨時休園や園内の一部閉鎖などがあり得るとしている。