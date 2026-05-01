【千葉市・稲毛区発】「色の見え方」は、人間の感情によっても変わるという。ある人に、その色がどう見えているかを知るには、その人の感情も知らなければならない。今できることは、瞳孔の動きや心拍などの生体反応から感情を推定することだけだ。しかも、それは必ずしも正しいとは限らない。近似の近似みたいなことだ。ゆくゆくは人間の感情を直接測る方法が発見されるかもしれないが。そこが分からない限り、その人にその色がど