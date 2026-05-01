日本オーディオ協会は、6月19〜21日に東京国際フォーラム（東京・千代田区）で開催する「OTOTEN2026」について、来場事前登録を受付中だ。メディア向けの事前発表会では、公式アンバサダーを務める声優・歌手の安野希世乃さんも登場した。●オーディオファンだけじゃない 幅広く来場できるイベントとして展開「OTOTEN」は、オーディオやホームシアター、イヤホン、ヘッドホンやカーオーディオなど、出店各社が提案する機器を通