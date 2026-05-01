HTC NIPPONは4月24日、AIグラス「VIVE Eagle」の販売を開始した。販売チャネルは、HTCオンライン、KDDI・沖縄セルラー直営店、au Styleの一部、そしてヤマダデンキのauコーナー。実店舗でも製品を取りそろえるほか、レンズ交換だけなら、全国に販売網を設けるメガネ専門店、眼鏡市場やサンクス・オプティカル・グループでも対応でき、日常使いを意識した展開が特徴だ。発売前にメディア向け発表会が行われた。●最新技術を「当た