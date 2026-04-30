元フィギュアスケート・ペア日本代表の高橋成美さん（34）が、30日放送のNHKAM「あさこ・佳代子の大人なラジオ女子会」（木曜後9・05）にゲスト出演し、睡眠時間について語った。ミラノ・コルティナ冬季五輪での“りくりゅう”ペアなどの愛情あふれる解説ぶりで一躍、脚光を浴びた高橋さん。帰国後はバラエティーなどに引っ張りだこの状態になっている。それでも、時間がある時は「お家でずっと考え事をしています。人間関