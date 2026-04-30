元フィギュアスケート・ペア日本代表の高橋成美さん（34）が、30日放送のNHK AM「あさこ・佳代子の大人なラジオ女子会」（木曜後9・05）にゲスト出演し、睡眠時間について語った。

ミラノ・コルティナ冬季五輪での“りくりゅう”ペアなどの愛情あふれる解説ぶりで一躍、脚光を浴びた高橋さん。帰国後はバラエティーなどに引っ張りだこの状態になっている。

それでも、時間がある時は「お家でずっと考え事をしています。人間関係とか」という。その上で「無駄な悩みが多いんですよ。普段から2時間くらいしか睡眠を取らないから」と明かし、驚かせた。

2、3時間の睡眠で大丈夫なショートスリーパーとも違うという。「ずっと眠いんです。寝るのが苦手なタイプで。でも、時間は有り余るほどある。寝付けないんですよ。寝ようとして落ちる瞬間に、“あ、今、落ちる”と思って、怖くなって起きたり」。恐怖心から、自ら睡眠を断ち切ってしまうことがあるという。逆に「たまに8時間寝ると、すこぶる調子がいい。脳がクリアになる」とも打ち明けた。

8時間寝られるタイミングは「いつくるか分からない」という。「たまに来て、起きた時に目覚ましを見て、朝7時とかになっていたら、涙が出るほどうれしかったり」。高橋さんの悩みに、大久保佳代子は「え〜！？しんどそう」と同情。いとうあさこも「寝かせてあげたい」と願いを口にした。

それでも高橋さんは、「時間があるというのが強みだったり、時差ボケにならないんです」と、ポジティブに自己分析。「寝ていないから、どっちにしろ。海外に行くことが多いんですけど、意外に普通に回せます」と話し、「（眠る）2時間をどこに置くかなので」と説明していた。