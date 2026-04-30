数ある家事のなかでも「洗濯」を負担に感じる人も多いのでは？双子育児に奮闘中のESSEonlineライター、谷ノ内真帆子さん（30代）も、以前住んでいた家では、洗濯がストレスだったそう。そこで3年前、新居を建てる際、脱衣所兼用のランドリールームを設置。住んで感じたランドリールームのメリットと思わぬ「誤算」について語ります。新居に設置した「ランドリールーム」で部屋干しが快適に以前住んでいた家では、洗濯機から重い