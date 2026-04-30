＜中日クラウンズ初日◇30日◇名古屋ゴルフ倶楽部 和合コース（愛知県）◇6557ヤード・パー70＞国内男子ツアーの第1ラウンドが終了した。前田光史朗がツアーでの自己ベストを更新する10バーディ・2ボギーの「62」をマークして、8アンダー・単独首位で滑り出した。【ライブフォト】人垣を割って放つ、石川遼の一打2打差の2位には平本世中、3打差の3位タイには小平智、細野勇策、阿久津未来也、坂本雄介、幡地隆寛が並ぶ。今年から