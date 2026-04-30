前田光史朗が「62」で単独首位発進 米下部からスポット参戦の杉浦悠太は10位、石川遼は49位
＜中日クラウンズ 初日◇30日◇名古屋ゴルフ倶楽部 和合コース（愛知県）◇6557ヤード・パー70＞国内男子ツアーの第1ラウンドが終了した。前田光史朗がツアーでの自己ベストを更新する10バーディ・2ボギーの「62」をマークして、8アンダー・単独首位で滑り出した。
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2打差の2位には平本世中、3打差の3位タイには小平智、細野勇策、阿久津未来也、坂本雄介、幡地隆寛が並ぶ。今年から米男子下部ツアーを主戦場にしている杉浦悠太は「67」で回り、中野麟太朗らと並び首位と5打差の10位タイ。同じく石川遼は、3バーディ・3ボギーの「70」で回り、イーブンパー・49位タイ。前年覇者の浅地洋佑は、2アンダー・19位タイ、2週連続優勝を狙う米澤蓮は1アンダー・35位タイで初日を終えている。今大会の賞金総額は1億1000万円。優勝者には2200万円が贈られる。
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