【総合型選抜×IT思考の新常識・2】私は総合型選抜（AO入試）・学校推薦型選抜の専門塾「KOSSUN教育ラボ」での指導を通じ、次のような受験生を見てきました。「たくさん活動してきました」「いろいろな経験があります」。そう話す受験生ほど、書類評価が伸び悩むことがある一方で、活動量は決して多くないのに、非常に高く評価される受験生もいます。この差はどこから生まれるのか。15年以上にわたり、大学や予備校で多くの受験