湖池屋（2226、東証スタンダード）。「日本初の量産化に成功したポテトチップスなど菓子中堅。粒菓子も。親会社は日清食品HD」（会社四季報特色欄）。【こちらも】ダスキン、清掃からドーナツへ米国FC導入の決断とフード事業の高収益構造ポテトチップスは酒肴として日々口にしている。ただメーカーを知ったのは、つい最近。スーパーで手にしてくる大袋（約200円）の上に、小さな文字で「湖池屋」と記してあった。順調な収