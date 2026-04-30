俳優の吉沢亮が、5月1日発売のカルチャー誌『BRUTUS』（マガジンハウス）の特集号「会いたい国宝」特集に登場する。【動画】メイキング＆インタビュー！短髪スタイルで笑顔をみせる吉沢亮クリエイターたちが、国宝や、人間国宝について語り、巡り、描く本特集。映画『国宝』で最優秀主演男優賞を受賞し話題にもなった吉沢は、今回、国宝建築「迎賓館赤坂離宮」（旧東宮御所、1909年）を訪れた。実はこの建築は、渋沢栄一と深