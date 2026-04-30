ソフトバンク・倉野信次投手チーフコーチ兼ヘッドコーディネーターが３０日、負傷離脱中の杉山一樹投手に早期１軍復帰を促した。２５年のセーブ王で、今季も７試合で４セーブの守護神。１１日の日本ハム戦（エスコン）で投球内容に納得がいかず、ベンチを殴打して左手指を骨折した。それでも２３日に手術箇所の抜糸を終え、すでにブルペン投球も再開。今週中には実戦復帰も予定しており、倉野コーチも「想定よりは早く（１軍に