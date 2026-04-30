元日向坂４６で女優の加藤史帆が３０日、フジテレビ系「ぽかぽか」に出演。極端過ぎる潔癖症を告白した。

この日は舞台「四畳半神話大系」で共演する女優の剛力彩芽とゲスト出演。潔癖ゆえの行動として「家に人が来たらシャワーで足を洗ってもらう」ことが明かされると、加藤は「やっぱり足が臭いと床も臭くなっちゃうので」とぶっちゃけた。

ハライチの澤部佑が「はっきり言うんですね」とストレートな物言いに驚いたが、「やっぱり菌がすごいって聞くので。入ってきてもらったら、みんな並んでもらって。私がシャワーかけたりして」と人を自宅へ招いた際のルーティンを説明して、スタジオをあ然とさせた。

自宅に人を呼ぶこと自体は好きだといい、「日向坂のメンバーとかが当時、来てくれて。みんな分かってるので、みんな素直に並んでくれて。私が洗浄した」と話した。さらには「ジャージとか渡して、下半身は着替えてもらって」と洋服も着替えてもらうという徹底ぶり。

テニス部に所属していた中学時代にした行動がきっかけといい、「テニスシューズを嗅いだときに『あー！人の足って、こんな香りになるんだ』って気付いちゃって。それがトラウマなんだと思います」と振り返っていた。