農場を視察する北朝鮮の朴泰成首相（左端）（朝鮮通信＝共同）【北京共同】北朝鮮メディアは30日、朴泰成首相が穀倉地帯の黄海北道や黄海南道、平安南道の農場を視察して「大干ばつ」への対策を指示したと報じた。既に農作業が始まっている小麦、大麦のほか、これから本格化する稲作への影響を懸念しているもようだ。視察の日時は不明。北朝鮮メディアによると、今年は3月1日から4月20日までの平均降水量が例年の半分程度にと