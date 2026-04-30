◆園田競馬３日目（４月３０日）《下原理》５５勝。トップヴィヴィット（８Ｒ）に力が入る。「叩き２走目で上積みが見込める」（◎）。ミュトスオード（４Ｒ）も「スムーズに運べたら」（◎）。キークラシック（３Ｒ）は「園田コースの方がいい走りをする」（○）。オーシンキャンディ（６Ｒ）も「１キロの斤量増がカギ」（○）。カットバック（１２Ｒ）は「１番枠と斤量増がポイントになる」（○）。グティ（７Ｒ）も「勝ち