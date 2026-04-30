アメリカのトランプ大統領は29日、イランとの戦闘終結に向けた協議をめぐり、核問題を先送りすることは認めない考えを示しました。

アメリカ トランプ大統領

「現時点では、イランが核兵器を持たないことに同意しない限り、取引は決して成立しないだろう」

トランプ大統領は29日、イランとの協議を電話で継続していることを明らかにし、イランが核兵器を保有しないことに同意しない限り、合意はできないと強調しました。トランプ氏はさらにイランは軍事的に壊滅し、経済的にも危機的な状況にあるとして「降参すると言うしかない」と主張しました。

一方、ニュースサイト・アクシオスは29日、トランプ氏が戦闘終結に向けた協議でイランが譲歩しない場合に軍事行動を検討すると報じました。協議の行き詰まりを打開するため、アメリカ中央軍がイランに対する「短期間で強力」な攻撃計画を策定したということです。インフラ施設を標的に含む可能性が高いとしています。

アクシオスはまた、トランプ氏がホルムズ海峡を開放した後に、核問題を協議するというイランの新たな提案を拒否する考えを示したと伝えました。核問題で合意するまでホルムズ海峡の“逆封鎖”を継続するとしています。

こうした中、ホワイトハウスは、トランプ大統領が28日にエネルギー関連企業の幹部と会談したことを明らかにしました。