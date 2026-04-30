お笑いタレントのいとうあさこ（55）が29日放送の日本テレビ「上田と女が吠える夜」（水曜後9・00）に出演し、北海道を訪れた際に驚いたことを明かした。この日のテーマは「北海道VS沖縄の女が大激論SP」。いとうは仕事で北海道を訪れた際に驚いたことがあったという。それは「昔、営業とか回ってた時に、お昼ご飯に大きい銀のボウルいっぱいのイクラが出たんです」とし「よくホテルのビュッフェとかでイクラかけ放題とか…