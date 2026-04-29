表情豊かでコンパクト 東北の技術が詰まった「cocomo」静岡県裾野市の実証都市「Toyota Woven City（トヨタ ウーブン シティ）」において、産業を超えた連携による価値の創出＝「カケザン」を加速させる施設、「Woven City Inventor Garage（インベンターガレージ）」が稼働を開始。オープンに合わせて、4月20日から24日の5日間にわたり、完全招待制イベント「KAKEZAN 2026」が開催されました。【画像】表情豊かで愛らしい！