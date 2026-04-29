「Xiaomi 17 Ultra」はライカブランドを冠する3個の背面カメラを搭載したスマートフォンです。「1インチセンサーを搭載したメインカメラ」や「2億画素で撮影可能かつ光学ズームも可能な望遠カメラ」を搭載したカメラ性能の高さが特徴で、専用のグリップを装着するとデジタルカメラ風の見た目になるという面白い特徴を備えています。そんなXiaomi 17 Ultraを借りられたので、どんな写真を撮影できるのか確かめてみました。Xiaomi 17