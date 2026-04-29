柵に向かって激しく突進するイノシシ。食欲も旺盛で繁殖力も高く、群れを作ることで知られています。そんなイノシシに占拠されてしまった島がありました。取材班が向かったのは、兵庫県の淡路島からわずか4kmの場所に浮かぶ沼島です。島の1周は約10km、300人ほどが暮らす小さな島で、様々な海の幸や自然が観光客から人気だといいます。そんな穏やかな島で異常事態が起きています。島民：イノシシなんぼおるか分からへん。300頭ぐら