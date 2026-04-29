私はハタナカマリです。3年ほど前からホームセンターでパートとして働いています。パートリーダーのサトウさんは語気が荒いタイプで、いわゆる「元ヤン」。テキパキしていて店側に頼りにされているのをいいことに、私たち他のパートを支配しようとしてきます。しかもGWは、「親の介護」を理由に丸ごと休みを取ると宣言。自分は来ないくせに出勤するパートたちの配置や役割分担を決めてきて、「許可なく勝手に変更するな」と言い放