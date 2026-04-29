＜GW、自分だけ連休？＞人手不足で大忙し「勝手に配置変えるなッ」取り巻きもウザ…【第2話まんが】
私はハタナカマリです。3年ほど前からホームセンターでパートとして働いています。パートリーダーのサトウさんは語気が荒いタイプで、いわゆる「元ヤン」。テキパキしていて店側に頼りにされているのをいいことに、私たち他のパートを支配しようとしてきます。しかもGWは、「親の介護」を理由に丸ごと休みを取ると宣言。自分は来ないくせに出勤するパートたちの配置や役割分担を決めてきて、「許可なく勝手に変更するな」と言い放ったのでした。
サトウさんから着信がありましたが、私用のスマホなので出られません。無視してレジ対応をしていると、サトウさんは今度はサービスカウンターの固定電話にかけてきました。どうやら取り巻きのミゾグチさんが状況を伝えたようです。
サトウさんは「ちゃんと筋を通せ」と私を怒鳴りつけると、一方的に電話を切りました。仕事の邪魔をするような電話をしてきて、こうしている間にもレジ行列がどんどん伸びていくのに……。あまりの横暴ぶりに頭を抱えてしまいます。
GW初日のホームセンターは、大勢のお客様とパートの人手不足で大忙しでした。そんななか休暇を取っているはずのサトウさんが、私たちが配置換えしたことに怒って電話をかけてきました。ミゾグチさんが密告したのでしょう。他のパートたちが自分の言いなりに動いていないと気が済まないなんて……。お客様を待たせているのに、あまりの理不尽さにウンザリしてしまいます。
仕事終わりにロッカールームで着替えていると、ノジマさんもため息をついていました。きっと私と同じ気持ちなのでしょう。「このあと少し時間ある？」と言われ、私はうなずいたのでした。
原案・ママスタ 脚本・motte 編集・井伊テレ子
サトウさんから着信がありましたが、私用のスマホなので出られません。無視してレジ対応をしていると、サトウさんは今度はサービスカウンターの固定電話にかけてきました。どうやら取り巻きのミゾグチさんが状況を伝えたようです。
サトウさんは「ちゃんと筋を通せ」と私を怒鳴りつけると、一方的に電話を切りました。仕事の邪魔をするような電話をしてきて、こうしている間にもレジ行列がどんどん伸びていくのに……。あまりの横暴ぶりに頭を抱えてしまいます。
GW初日のホームセンターは、大勢のお客様とパートの人手不足で大忙しでした。そんななか休暇を取っているはずのサトウさんが、私たちが配置換えしたことに怒って電話をかけてきました。ミゾグチさんが密告したのでしょう。他のパートたちが自分の言いなりに動いていないと気が済まないなんて……。お客様を待たせているのに、あまりの理不尽さにウンザリしてしまいます。
仕事終わりにロッカールームで着替えていると、ノジマさんもため息をついていました。きっと私と同じ気持ちなのでしょう。「このあと少し時間ある？」と言われ、私はうなずいたのでした。
原案・ママスタ 脚本・motte 編集・井伊テレ子