『SAO』完全新作オリジナル劇場版制作で7月に新情報発表
アニメ『ソードアート・オンライン』（SAO）の完全新作オリジナル劇場版が制作され、7月に新情報が解禁されることが発表された。
【動画】『SAO』完全新作オリジナル劇場版制作 新情報の告知映像
完全新作オリジナル劇場版の制作は2022年に発表されており、今回は『劇場版 ソードアート・オンライン -オーディナルスケール-』（2017年2月18日に劇場公開）劇中内で描かれた「Yuna First Live」内のラストにて続報が7月に発表されることが告知された。
公式Xでも「ソードアート・オンライン完全新作オリジナル劇場版制作中。続報をお待ちください」と伝えている。
ソードアート・オンライン』シリーズは、川原礫氏による小説が原作。主人公のキリトが、仮想空間への接続機器によってバーチャルリアリティーを実現した近未来を舞台に、さまざまなオンラインゲームを取り巻く事件に巻き込まれる物語。
シリーズ累計3000万部を突破する人気作品で、2012年よりテレビアニメの放送がスタートし、第3期まで放送。劇場版も公開されている。
【動画】『SAO』完全新作オリジナル劇場版制作 新情報の告知映像
完全新作オリジナル劇場版の制作は2022年に発表されており、今回は『劇場版 ソードアート・オンライン -オーディナルスケール-』（2017年2月18日に劇場公開）劇中内で描かれた「Yuna First Live」内のラストにて続報が7月に発表されることが告知された。
公式Xでも「ソードアート・オンライン完全新作オリジナル劇場版制作中。続報をお待ちください」と伝えている。
ソードアート・オンライン』シリーズは、川原礫氏による小説が原作。主人公のキリトが、仮想空間への接続機器によってバーチャルリアリティーを実現した近未来を舞台に、さまざまなオンラインゲームを取り巻く事件に巻き込まれる物語。
シリーズ累計3000万部を突破する人気作品で、2012年よりテレビアニメの放送がスタートし、第3期まで放送。劇場版も公開されている。
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