ユーチューバー・ヒカル（34）が29日。YouTubeチャンネルを更新。人気オーディション番組「PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS」に出演していた加藤神楽（21）との交際を公表した。

ヒカルは「生まれ変わったヒカルのモーニングルーティン」と題した動画を投稿。朝の準備の様子などを公開した。動画の冒頭では、ヒカルと加藤が同じベッドで眠る様子なども映し出されていたことから現在は同棲しているとみられ、ヒカルも「2カ月一緒にいるからな」と発言していた。

加藤は昨年7月に自身のインスタグラム通じて結婚と第1子男児を出産を公表。その後、離婚は明かしていなかったが、動画の中で現在はシングルマザーであることが語られた。ヒカルも昨年5月末に実業家の進撃のノアとの「0日婚」を発表していたが、わずか6カ月後の同年12月にスピード離婚を公表した。

交際を公表した理由について、ヒカルは「ちょっと前に盗撮されて」とし、「別に悪いことしてるわけでもないし、堂々と今やってるリアルを伝えた方がいいんじゃないかっていうので出すことにしたっていうのもでかい」と説明した。

交際のきっかけには「友人の紹介だった」という。加藤は「最初の印象として、（ヒカルの）動画を私あんまり見てなかったので、切り抜きの悪い部分しか見てなくて、やばい人でヤンキーだと思ってたんですよ」と回想。それでも「話してみたら案外庶民的だったんですよ。それが本当にびっくりして。普通な部分があるんだって思って、そこに一番惹かれましたね」とのろけた。

加藤は、出会って4日ほどでシングルマザーであることをヒカルに告げたという。ヒカルは「それを聞いた時に逆にいいやんって思って。俺が普通に惹かれた人がたまたま子供がいただけの話。さらに魅力増したなと思って」と強調していた。

動画のコメント欄には「0日婚を越える驚きは当面ないだろうと思ってたらまさかすぎた」「彼女急に出てくるし、彼女子どもいるし、よく見たら日プの神楽で、もう訳分からん 衝撃的すぎて声出た」などのコメントが寄せられていた。