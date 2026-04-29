（CNN）イスラエル軍は、レバノン南部でイスラム教シーア派組織ヒズボラの地下トンネルを破壊したと発表し、その構造をパレスチナ自治区ガザ地区で発見されたものになぞらえた。イスラエルのカッツ国防相は、カンタラにあった構造物が「大規模な爆発」によって破壊されたと述べた。「ネタニヤフ首相と私は、ガザと同様に、ガリラヤ住民への脅威を取り除くため『ブルーライン』までの安全区域内の地下および地上にあるテロ組織のイ