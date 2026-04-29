総務省の調査で過去最多となる40万件超を記録した「移住相談」。しかし、移住後に地域特有のルールや濃密な人間関係に馴染めず、孤立してUターンするケースも決して珍しくはありません。家賃2万円という安さに惹かれて移住したケンタさん（仮名・33歳）もその一人です。最初は地方でのスローライフに期待を寄せていましたが、実際に住んで数ヵ月が経つと、徐々に違和感を覚えるように……。過去最多を更新する「移住相談」…その裏