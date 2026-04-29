部屋いっぱいに広がる、甘くスパイシーなシナモンの香り。焼き立てのシナモンロールを頬張る瞬間は、まさに至福のひとときです。「パン作りはハードルが高い…」と思っている方でも大丈夫。今回は、生地作りのコツを押さえた失敗しないレシピを厳選しました。基本の味から驚きのアレンジまで、お家で焼き立てを楽しみませんか？■シナモンロールの発祥・歴史1920年頃のスウェーデンで生まれたシナモンロール。戦後の豊かな食卓やオ