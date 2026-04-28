衆議院本会議でOTC類似薬を使う患者に追加負担を求めるなどの健康保険法改正案が、与野党の賛成多数で可決されました。【映像】健保法改正案が衆院通過した瞬間法案は医療費を抑制するため、医療用医薬品のうち市販薬と成分などが同じOTC類似薬について追加負担を求める新たな制度が柱です。高額な医療費がかかった場合、患者の自己負担を抑える高額療養費制度の見直しも盛り込まれています。この見直しについて付帯決議案に