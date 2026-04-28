バス運転手不足が深刻だ。日本バス協会の試算では、2030年に12万9000人のバス運転手が必要とされているものの、およそ3万6000人が足りないとされている。「そのため、定年を延長して勤務を続けてもらう会社や、インドネシアなど外国人の運転手希望者を養成して正規採用する会社もあります。しかし、バス路線の廃止や減便の流れはなかなか止まりません」（社会部記者）そうしたなか、広島県尾道市に本社を置く「因の島バス」が、4月