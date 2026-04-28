＜前澤杯最終日◇26日◇MZ GOLF CLUB（千葉県）◇6652ヤード・パー72＞ソン・ヨンハン（韓国）とのプレーオフを制して2年ぶりとなる通算3勝目を挙げた米澤蓮。アイアン巧者らしく多くのチャンスを演出してパットを決めきり、4日間トータル23アンダーをたたき出した。年間王者を目指す米澤の14本のクラブを取材した。【写真】レアキャメロンのここのウェイトを増量2024年からタイトリストと契約を結ぶ米澤蓮は、12本が同社製を占