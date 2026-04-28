米澤蓮の1Wは軽量＆深重心ヘッド「GT1」 2年以上使うパターは10g増量「ゆっくりリズムでストロークが安定」【勝者のギア】
＜前澤杯 最終日◇26日◇MZ GOLF CLUB（千葉県）◇6652ヤード・パー72＞ソン・ヨンハン（韓国）とのプレーオフを制して2年ぶりとなる通算3勝目を挙げた米澤蓮。アイアン巧者らしく多くのチャンスを演出してパットを決めきり、4日間トータル23アンダーをたたき出した。年間王者を目指す米澤の14本のクラブを取材した。
【写真】レアキャメロンのここのウェイトを増量
2024年からタイトリストと契約を結ぶ米澤蓮は、12本が同社製を占める。ドライバーは『GT1』。同シリーズではもっとも重心が深く、軽量ヘッドのモデルを選んでいる。「もともとドライバーが得意ではなくて…。最近のドライバーはスピンが入らず、滑る感じ。球も上がらなかったんですけど、『GT1』にしたことで球が上がるようになってフェアウェイキープ率も良くなりました」。深重心ヘッドでロフト角も0.7度寝かして、低スピンの悩みを解決した。エースドライバーに挿すシャフトは、フジクラ「ベンタスブラック」（6X）。アマチュア時代から4年以上、不変で手放せない1本になっている。ちなみに国内開幕戦からタイトリストの未発表モデル『GTS』シリーズが投入されているが、米澤はまだテスト段階。「芯を外した時も飛距離が落ちない」と好感触ではあるが、「僕はわりとギアを替えたくないタイプなんです。試合をしながらクラブを替えるのは難しい。やっぱり使い慣れた方がいいので」と実戦投入はまだ先になりそうだ。アイアン系を見れば、そのこだわりが一目瞭然。3番アイアンは『U505』、4番アイアンは『T200』、5番から9番アイアンは『T100』、3本のウェッジは『SM10』。2年前に優勝した「横浜ミナトChampionship 」の時と同じラインアップだ。パターも『スコッティ・キャメロンGOLO TG6.2』と2年前と同モデルだが、味付けを変えている。「ウェイトが違います。今は25グラムで、前は20グラムでした」。今年に入ってからソール部にある2つのウェイトを変更。トータル10グラム重くした。「速いグリーンだと軽いほうがいいかなと思うんですけど、打ててしまうんですよ、逆に。重いと（ヘッドが）行くかなと思ったんですけど、ストロークがゆっくりになったので、すごく良かった。重いモノはパチンとしないじゃないですか。ゆっくり“ポンっ”て打てるようになった。自分が悪くなるとストロークが速くなる。重いのを持ってゆっくりリズムでいいストロークで打てている」と自分が求めるストロークのスピードに合うようになり、安定感が増した。単独首位に立った3日目の平均パット数は「1.5」で1位。大会4日間の平均パット数は「1.661」で4位だった。優勝を手繰り寄せたパターのヒミツは10グラムの増量にあった。【米澤蓮の優勝ギア】1W：タイトリストGT1（9度/VENTUS BLACK 6X）3,5W：テーラーメード Qi4D（16.5,18度/VENTUS BLACK 7X）3I：タイトリストU505（PROJECT X HZRDUS GEN4 BLACK 90HY)4I：タイトリストT200（DG AMT TOUR WHITE X100）5I〜9I：タイトリストT100（DG AMT TOUR WHITE X100)46度：タイトリストVokey SM10 Fグラインド（DGツアーイシューS400）52度：タイトリストVokey SM10 Fグラインド（〃）58度：タイトリストVokey SM10 Tグラインド（〃）PT：スコッティ・キャメロンGOLO TG6.2 Tour PrototypeBALL：タイトリストPro V1x
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