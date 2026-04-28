「UP−T×AKB48 Group新CM発表会」が28日、都内で行われた。オリジナルTシャツ制作メーカー「UP−T」とAKB48グループがコラボし、各グループ代表5人がイメージキャラクターとしてCMに出演する。この日は国内6つの48グループから合計30人が集結した。AKB48からは伊藤百花（22）、小栗有以（24）、佐藤綺星（21）、千葉恵里（22）、山内瑞葵（24）が出演した。ゲストの西村博之（49）に小栗は「AKB48のコンサートに出演していただ