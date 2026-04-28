「UP−T×AKB48 Group 新CM発表会」が28日、都内で行われた。オリジナルTシャツ制作メーカー「UP−T」とAKB48グループがコラボし、各グループ代表5人がイメージキャラクターとしてCMに出演する。この日は国内6つの48グループから合計30人が集結した。

AKB48からは伊藤百花（22）、小栗有以（24）、佐藤綺星（21）、千葉恵里（22）、山内瑞葵（24）が出演した。

ゲストの西村博之（49）に小栗は「AKB48のコンサートに出演していただいて、一緒に歌ってほしい。ステージ、立ってみたくないですか？」とリクエスト。「裏方で細々と生きていきます」との回答に粘り強く絡んでみせた。

また、小栗は加入12年目のベテラン。周囲の姉妹グループを見渡し「こういうグループが集まるイベントではずっと後輩としてだったけど、逆に今では後輩の方が多くて。私がしゃべる機会も多くなった」と実感を口にし、「自然とひろゆきさんに立ち向かえる人になれたなと思います」と言ってのけた。

さらに、最新シングル「名残り桜」センターで人気急上昇中の伊藤を「万バズの子と言われているくらい本当にかわいいんです」と猛プッシュした。

伊藤は先輩からの愛を受け「アイドル戦国時代だからこそ、48グループの力を見せたい」と力強く話し、「なんでもありというのが48グループの魅力かなと思うので、全グループ総出でパフォーマンスをやってみたいです」と再び全組集合を希望した。