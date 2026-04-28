大阪・梅田の地下街「ホワイティうめだ」で、アニメ『野原ひろし 昼メシの流儀』とのコラボキャンペーン「ホワイティ 昼メシの流儀」が、2026年4月27日〜5月31日の期間に開催されている。【画像】ひろしのオススメ店舗期間中、1会計につき税込1500円以上（レシート合算不可）の買い物やサービスを利用すると、会計時に特典「Instagram投稿風クリアカード」（全5種）、「X投稿風クリアカード」（全5種）からランダムで1枚もらえる。