グローブライドから、数量限定アイアンのアナウンス。「FF247シリーズが持つ優れた飛距離性能はそのままに、AKAのWOODシリーズと同色のCopperカラーで仕上げた特別限定カラーモデル『ONOFF IRON LABOSPEC FF247 Copper』を4月28日より発売いたします」と、同社広報。【画像】『FF247』の通常カラーはブルーで先進性を感じるデザイン「FF247は、限りなく純度の高いタングステン合金ウェイトをソールバックサイドに配置することで、