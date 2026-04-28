“超飛び系”に高級感！グローブライド『ONOFF IRON LABOSPEC FF247 Copper』、4月28日限定デビュー
グローブライドから、数量限定アイアンのアナウンス。「FF247シリーズが持つ優れた飛距離性能はそのままに、AKAのWOODシリーズと同色のCopperカラーで仕上げた特別限定カラーモデル『ONOFF IRON LABOSPEC FF247 Copper』を4月28日より発売いたします」と、同社広報。
【画像】『FF247』の通常カラーはブルーで先進性を感じるデザイン
「FF247は、限りなく純度の高いタングステン合金ウェイトをソールバックサイドに配置することで、従来では実現が難しかった低重心化・深重心化を可能にしたモデルです。ストロングロフトでありながら高い打ち出し角を確保し、高弾道によるかつてない飛びを生み出す革新的なアイアンとして、多くの皆さまにご愛用いただいています」（同）
7Iロフト24度のミスに強いぶっ飛び系『FF247』の通常品は、ブラックボディに明るいブルーの差し色で“先新性”を感じさせるデザインだが、限定作は高級感のあるカッパー仕上げで所有感の高いデザイン。『AKA』のウッドの下に検討するシニア層も多そうだ。 税込価格は7I〜AWの5本セットが19万2500円。単品38,500円で、ストロングロフトでも球を上げられる先中調子の『HIGH REPULSION KICK : FF-247 Copper』（対応ヘッドスピード34〜41m/s／R／47g）が装着されている。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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