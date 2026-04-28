ＪＲ西日本はしっかり。ＮＨＫが２８日正午ごろ、「ＪＲ西日本が金融大手のりそなグループと資本業務提携する方向で最終調整に入った」と報じた。報道によると、ＪＲ西日本はりそなホールディングス傘下の関西みらい銀行の株式を約２０％取得し、銀行サービスに参入するという。 これを受け、後場に入ってＪＲ西日本の株価は買いで反応した。上げ幅を広げる場面があった。りそなＨＤも上昇している。