◆米大リーグドジャース―マーリンズ（２７日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・山本由伸投手（２７）が２７日（日本時間２８日）、本拠地・マーリンズ戦に先発。３試合ぶりの３勝目をかけて中５日で上がったマウンドで、４回に１点を失った。この日は「ジャパニーズ・ヘリテージ・ナイト」と銘打たれ、試合前には「ＸＪＡＰＡＮ」のＹＯＳＨＩＫＩが米国国歌をキーボードで生演奏した。