2025年度に過去最高の販売台数を記録4月16日、三菱自動車（以下三菱）は『デリカD:5』の2025年度（2025年4月〜2026年3月）国内販売台数が2万6379台で、2007年1月の発売以来、これまで最多であった2007年度を上まわり、過去最高の販売台数を記録したと発表した。【画像】初登場から19年！過去最高の販売台数を記録した『三菱デリカD:5』全57枚SUV人気やアウトドア志向の高まりに加え、デリカD:5はSUVの走破性にミニバンの快適性と